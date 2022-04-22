Çaykur Rizespor 0-6 Fenerbahçe (Maçın özeti ve golleri)

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Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında kozlarını paylaştı.

Rize'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 6-0'lık net bir skorla kazandı.

Mücadelenin henüz 35. saniyesinde Fabiricio'nun gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kalan Rizespor, 9. dakikada Rossi'nin golüne engel olamadı.

Sarı-lacivertliler, 45+3 ve 45+9. dakikalarda Serdar Dursun ile iki penaltı golü buldu.

Dakikalar 51'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha Serdar çıktı ve hat-trick yaparak skoru 4-0'a getirdi.

Oyuna sonradan giren Valencia, 65'te farkı daha da açarken son sözü 76. dakikada Nazım Sangare söyledi.

Ligde yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran ve üst üste 6. karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin puanı 65 oldu. Rizespor ise 30 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1’inci dakikada Çaykur Rizespor’da Fabricio, Kim Min-Jae’ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



9’uncu dakikada Fenerbahçe atağında Mert Hakan’ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Gökhan’dan sekti. Serdar Dursun ceza sahası içinde yakaladığı topu Rossi’ye gönderdi. Rossi’nin ceza sahası içinde sağ çaprazdan kaleye vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.



31’inci dakikada sol arka adalesinde sakatlık yaşayan Alper Potuk yerde kaldı. Futbolcu ilkyardım ekipleri eşliğinde sahayı sedye üzerinde terk etti. Alper’in yerine Ronaldo Mendes oyuna girdi.



34’üncü dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı köşe vuruşunda kalenin sağındaki Crespo’nun şutunda top kaleci Gökhan’ın müdahalesiyle az farkla dışarı çıktı.



43’üncü dakikada Çaykur Rizespor ceza sahasında Crespo’nun sağ kanattan ortasında Mendes’in topa elle müdahalesinde oyun kısa süreli durdu. Hakem VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.



45’inci dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Dursun takımını öne geçirdi. 0-2.



45+7’nci dakikada ceza sahasında Eren Albayrak’ın Fenerbahçeli İrfan Can’a müdahalesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.



45+8’inci dakikada Serdar Dursun’un kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 0-3.



48’inci dakikada rakip ceza sahasında Pohjanpalo’nun şutunda top kaleci Altay’da kaldı.



50’nci dakikada sağ kanattan ilerleyen Nazım’ın Rizespor ceza sahasında asistinde Arda topu kafa vuruşuyla kaleye gönderdi. Kaleci Gökhan’dan seken topu Serdar Dursun ağlarla buluşturdu. 0-4.



65’inci dakikada Arda’nın ceza sahasına yaptığı ortada Valencia topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 0-5.



66’nci dakikada Fenerbahçe’de Crespo sakatlanarak saha kenarına alındı. Futbolcu tedbir amaçlı hastaneye götürüldü



75’nci dakikada ceza sahasının solunda Arda’nın pasında Rossi, Zajc’a topu aktardı. Zajc’ın sağ köşeye doğru gönderdiği topu Nazım ağlara gönderdi. 0-6.

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İLK 11'LER

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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Holmen, Eren Albayrak, Baiano, Sabo, Boyd, Alper Potuk, Bolasie, Pohjanpalo

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Min Jae, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Zajc, Rossi, Serdar Dursun