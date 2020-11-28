Çaykur Rizespor 0-4 Galatasaray (Maçın özeti)

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Diagne'nin penaltı golüyle öne geçen Galatasaray, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye bir kez daha Diagne çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray, 79. dakikada Mbaye Diagne ile bir gol daha bulurken son sözü 86. dakikada Taylan söyledi ve Galatasaray, Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 20'ye yükseldi. Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Rizespor ise 12 puanda kaldı.

Rizespor, 76. dakikada Boldrin'in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3' Galatasaray'da Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Oğulcan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

6' Inter, Serie A'da 9. hafta maçında Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti ve rakibinin yenilmez serisine son verdi.

8' Galatasaray'da Emre Kılınç'ın sol kanattan yaptığı ortası kaleci Gökhan'da kaldı.

9' Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şut kaleci Gökhan'ın kucağında kaldı.

20' Rizespor'da Samudio çalımlarla ceza sahasına sokulmayı denedi ama kalabalık savunmadan çıkamadı.

24' Sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü, ardından Diagne'nin şutunu kaleci Gökhan ayaklarıyla kurtardı

28' Bu defa Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu önce Rizespor savunması uzaklaştırdı, ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre Taşdemir'in gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

30' Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı ortasına Diagne gelişine vurdu, şutu kaleci Gökhan'da kaldı.

32' Rizespor'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Skoda iyi bir vuruş yapamadı ve şutu farklı şekilde auta gitti.

43' Melnjak'ın az önce ceza sahasında Emre Akbaba'ya yaptığı hareket inceleniyor

44' Melnjak'ın az önce ceza sahasında Emre Akbaba'ya yaptığı hareket inceleniyor

45+2' Galatasaray'da Diagne penaltı vuruşunu gole çevirdi

48' Emre Akbaba'nın sağ kanattan getirdiği topa Diagne altıpasta vurmak üzereyken son anda araya giren Morozyuk kornere gönderdi.

52' Emre Akbaba'nın pasıyla altıpasta topla buluşan Diagne'nin vuruşu savunmaya da çarpıp ağları havalandırdı

59' Rizespor'da Morozyuk'un sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Marcao kesti.

72' Rizespor'da savunma arkasına hareketlenen Morozyuk'a doğru atılan pasın şiddeti fazla olunca top auta çıktı.

77' Topsuz aland Emre Kılınç'ın yüzüne darbe vuran Boldrin ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.

79' Emre Kılınç'dan aldığı topu ceza sahasında iyi kontrol eden Diagne bir kez daha ağları sarstı!

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Donsah, Abdullah, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne