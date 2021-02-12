Çaykur Rizespor 0-2 BB Erzurumspor (Maçın özeti)

Çaykur Rizespor ile BB Erzurumspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Aatıf çıktı ve BB Erzurumspor'u öne geçiren golü kaydetti.

Son sözü 90+2. dakikada Oltan Karakullukçu söyledi ve BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte BB Erzurumspor'un puanı 25'e yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Rizespor ise 26 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada kazanılan faul atışında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazına ortasında, Da Costa topu kafa ile altıpas içerisine indirdi. Omolo'nun vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

17. dakikada Gomes'in ceza yayı dışı sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Gökhan akkan yatarak topu çelmeyi başardı.

38. dakikada defanstan seken topa Donsah'ın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, kaleci Suzumski yerden seken meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada defansta Talbi'nin hatasından yararlanarak topu kapan Chahechouhe, yaklaşık 25 metre sürüp ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunu yaptı, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

60. dakikada Moroziuk'un kullandığı faul atışı sonrası defansın kafa ile uzaklaştırmak istediği topa Baiano'nun gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Baiona'nun ikinci vuruşunda ise top yandan auta çıktı.

67. dakikada deplasman ekibi öne geçmeyi başardı. Sağ kanatta takım arkadaşı ile duvar pası yapan Chahechouhe'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sağ ayağı ile plase vuruşunda, Talbi'ye de çarpan top filelere gitti: 0-1.

79. dakika Cenk Ahmet Alkılıç'ın pası sonrası ceza sahası dışında Chahechouhe'nun düzelterek vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

83. dakikada savunmadan sıyrılan Gomes, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya boş pozisyonda kötü bir vuruşla topu yandan auta attı.

90 2. dakikada Chahechouhe'nun defansın arkasına pasına hareketlenen Emrah Başsan'ın soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çeldi. Önünde kalan meşin yuvarlağı altı pas içerisinde Oltan Karakullukçu dokunarak filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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