Çaykur Rizespor 0-1 Samsunspor (Maç özeti)

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Trendyol Süper Lig 6. hafta maçında Rizespor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor 1-0 kazandı. Konuk ekibin golünü 46. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.
Bu sonuçla Samsunspor puanını 12'ye yükseltti. Art arda 4. maçını kaybeden Rizespor ise 4 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada gelişen Samsunspor atağında sol kanatta topla buluşan Olivier Ntcham’ın son çizgiye inerek vuruşunda kaleci Grbic topu uzaklaştırdı.
32. dakikada Samsunspor savunmasından seken topu önünde bulan Hadziahmetovic’in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
43. dakikada Zeqiri’nin pasında sağ kanatta topla buluşan Akintola, ceza sahası içine girerel vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sol kanattan ilerleyerek ceza sahası içine giren Zeki Yavru’nun pasında topa bekletmeden vuran Olivier Ntcham’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
66. dakikada Zeqiri’nin sol kanattan verdiği pasta Dal Varesanovic topa dokunamayınca meşin yuvarlak gol çizgisine paralel geçti.
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor: Grbic, Hojer, Anıl, Mosci, Taha, Papanikolaou, Amir (Dal Varesanovic dk. 57), Zeqiri (Ghezzal dk. 73), Olawoyin, Akintola (Emrecan Bulut dk. 57), Sowe (Jurecka dk. 73)
Yedekler: Tarık Çetin, H. Alikulov, Halil İbrahim Pehlivan, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo, Mithat Pala
Tenik Direktör: İlhan Palut
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Bola, Bennasser, Celil, Holse (Schindler dk. 60), Olivier Ntcham (Soner Aydoğdu dk. 90), Muja (Emre Kılınç dk.60), Marius (Ercan Kara dk.78)
Yedekler: Tait, Dimata, Laura, Soner Gönül, Halil Yeral, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Olivier Ntcham (dk. 46)(Samsunspor)
Sarı kartlar: Hojer, Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor) Okan, Olivier Ntcham (Samsunspor)