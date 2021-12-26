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Çaykur Rizespor 0-1 Gaziantep FK (Maçın özeti)

#Gaziantep#Rizespor
Çaykur Rizespor 0-1 Gaziantep FK (Maçın özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ederek rakibinin evindeki 5 maçlık galibiyet serisine son verdi. Erol Bulut'un takımı bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı.

Rizespor - Gaziantep FK maçından fotoğraflarRizespor - Gaziantep FK maçından fotoğraflar
Rizespor - Gaziantep FK maçından fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı Gaziantep FK 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin galibiyet golünü 44. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim attı.

Bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 28'e çıkardı. Evinde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Rizespor ise 17 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Boldrin’in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.
32. dakikada Umar’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun pasında Boldrin şutunu çekti, ancak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
44. dakikada ceza sahası içinde Selim’in müdahalesiyle Figueiredo yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Maxim topu ağlara gönderdi. 0-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Gökhan Gönül’ün ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sabo’nun şutunda meşin yuvarlak az fark auta çıktı.
74. dakikada Gaziantep ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahasının dışında topla buluşan Umar’ın sol çaprazdan şutunu kaleci Günay kornere çeldi.
81. dakikada Boldrin’in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Pohjanpalo’nun şutu az farkla üstten auta çıktı.

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Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Çaykur Rizespor: Tarık x, Holmen x (Emir Han dk. 66 x), Selim x, Gökhan Gönül x, Cemali (Alberk dk. 78 x), Yasin Pehlivan x (Deniz dk. 46 x), Djokovic x (Eren dk. 90+1 ?), Boldrin x, Umar x, Sabo x, Pohjanpalo x
Yedekler: Ronaldo, Gökhan Akkan, Vezir, Zafer, Seyfettin, Güvenç
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Toşca xx, Halil İbrahim xx, Caulker xx, Kitsiou xx, Furkan Soyalp xx (Merkel dk. 63 x), Doğan Erdoğan xx, Maxim xxx (Oğuz Ceylan dk. 89 ?), Muhammet Demir xx, Figueiredo xx (Dicko dk. 72 x)
Yedekler: Ulaş Zengin, Ertuğrul Ersoy, Messaoudi, Cihan, Mustafa Burak Bozan, Enver Cenk Şahin, Berke Gürbüz
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Maxim (dk. 44 pen.) (Gaziantep FK)

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