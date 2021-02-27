Çaykur Rizespor 0-0 Sivasspor (Maçın özeti)

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Sivasspor kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve Çaykur Rizespor ile Sivasspor 0-0 berabere kaldı.

Sivasspor, 32. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Sumudica yönetimindeki Çaykur Rizespor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı ve 27 puanda kaldı. Sivasspor'un puanı ise 32 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Dokovic ile paslaşan Sabo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından yerden sert şutunda, kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım direk dibinde yatarak topu kontrol etti.

14. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in ortasında Hakan Arslan'ın penaltı noktasından kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Claudemir'in ceza sahası içerisine ortasında, Gradel'in kontrol ettikten sonra dönüp vuruşunda, top üsten auta gitti.

30. dakikada Fajr'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uçarak topu kornere çelmeyi başardı.

32. dakikada orta sahada Samudio'ya Erdoğan Yeşilyurt'un müdahalesini VAR uyarısı ile izleyen hakem Özgür Yankaya, sarı kartı iptal ederek oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

42. dakikada kazanılan faul atışında Gradel'in vuruşunda barajdaki oyuncudan seken top, kaleci Gökhan Akkan son anda müdahalesi ile direğe çarparak oyun alanına geri geldi.

45 2. dakikada faul atışını kullanan Dokovic'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Yatabare'nin kafa ile ceza sahası dışına çeldiği topa, Moroziuk'un havada ayak değiştirerek sağ ayağı ile vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

53. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta rakibinden sıyrılan Samudio'nun düzeltip vuruşunda, topu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım kontrol etti.

61. dakikada Soderlund'un tek dokunuşu ile ceza sahası içerisi sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Sabo'nun vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

79. dakikada Emir Dilaver'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, defansın arkasına sarkan Michalak'ın kafa vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.

Mücadele, 0-0 tamamlandı.

İLK 11'LER

Rizespor'un 11'i: Gökhan, Moroziuk, Emir, Selim, Meriah, İsmail, Yasin, Sabo, Dokovic, Samudio, Söderlund

Sivasspor'un 11'i: Muammer, Ahmet Oğuz, Robin, Samba, Ziya, Hakan, Claudemir, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamayan Rizespor, en son Aralık 2016'da üst üste iki iç saha karşılaşamasında fileleri havalandıramamıştı. Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında en fazla puan kaybeden takım Rizespor. Sivasspor ise 1-0 geriye düştüğü 12 karşılaşmanın beşinden puanla ayrılmayı başardı. Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Braian Samudio'nun doğrudan katkısı var.

Bu sezon Süper Lig'de takımının attığı gollerin en büyük bölümüne doğrudan katkı sağlayan oyuncu, Sivasspor forması giyen Max-Alain Gradel. Sivasspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Marius Sumudica, tek yenilgisini bu sezonun ilk yarısında Gaziantep FK'nın başında aldı. Rizespor'a rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının birini kazanabilen Rıza Çalımbay, bu süreçte sadece Mart 2017'de oynanan karşılaşmadan galip ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Sivasspor maçı aat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SUMUDİCA: BEŞ MAÇ ÜST ÜSTE GALİBİYET ALMADIĞIM OLMAMIŞTI

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Sumudica, kariyerinde ilk kez üst üste beş maçtan galibiyet alamadan ayrılmasının kendisini üzdüğünü belirterek, "Az gol atıyoruz. Daha fazla gol atmalıyız." dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son hafta bir puan aldıklarını, takım olarak iyi yola girdiklerini belirtti.

Sivasspor'un iyi bir ekip olduğunu ve Avrupa'da oynadığı maçlar nedeniyle yorgun olduğunu düşündüğünü kaydeden Sumudica, "Sivas alt sıralarda olmayı hak etmiyor. Güçlü ve kaliteli bir kadrosu var ama bu ligde ikinci yarılar ilk yarılardan daha zor geçiyor. Her puan altın değerinde. Bazen bir puan sizi ligde tutabilir, bir puan şampiyon yapabilir." dedi.

Ligde gol sorunu yaşadıklarına değinen Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az gol atıyoruz. Daha fazla gol atmalıyız. Maalesef şanssız maçlar yaşadık. Kasımpaşa maçında cebimizde olan üç puanı son dakika rakibe verdik. Alanya maçında son saniyelerde gol yedik. Ankaragücü maçında iki oyuncumuz aynı topa çıkarak topu rakibe verdi. Daha fazla uyanık olmalıyız. Buna ben de dahil, hepimizin ayağa kalkıp daha fazla sorumluluk almalıyız. Yediğimiz golden öte daha fazla gol atmamız gerekiyor."

Sumudica, oyun formatını değiştirdiklerini ve oyuncuların buna uyum sağlamaya başladığını, son oynanan Ankaragücü maçının ikinci yarısının oyun planı açısından çok iyi geçtiğini kaydetti.

Kariyerinde ilkleri yaşadığını aktaran Sumudica, "Çalıştırdığım takımlarda hiç böyle bir sonuç almamıştım. Beş maç üst üste galibiyet almadığım olmamıştı. Elimizden geleni yapıyoruz. Bütün yüreğimle çalışıyorum. Önemli oyuncularımız eksik. Benimde sihirli bir çubuğum yok. Maalesef eksiklerimiz çok var. Biraz sabır bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Remy'nin Kayserispor maçının ardından hazır olarak takıma katılabileceğinin altını çizen Sumudica, en kısa sürede Remy'nin dönmesini beklediğini vurguladı.

Sumudica, Çaykur Rizespor'un ligde kalacağını, bunun sözünü herkese verdiğini, gelecek sene takımda kalması halinde takımın üst sıralarda olacağını sözlerine ekledi.

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