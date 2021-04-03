Çaykur Rizespor 0 - 0 Fatih Karagümrük (Maç özeti)

Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma, 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Konuk ekibin baskılı oynadığı mücadeleden gol sesi çıkmazken, taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Ev sahibi Çaykur Rizespor'da Milan Skoda 51. dakikada ilk sarı kartını, 56. dakikada ise önce ikinci sarı kart ardından da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Yenilmezlik serisini 3 maça çıkaran ve Bülent Uygun yönetiminde henüz mağlup olmayan Çaykur Rizespor puanını 35'e yükseltti. Yeni hocası Francesco Farioli ile ilk maçına çıkan Fatih Karagümrük ise puanını 45 yaptı.

Çaykur Rizespor gelecek hafta Göztepe deplasmanına konuk olacak. Fatih Karagümrük ise Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Baiano'nun yerden sert şutunda, filelere gitmekte olan topu savunmada Biglia müdahale ederek kornere çeldi. Kornerden gelen meşin yuvarlak kaleci Viviano'da kaldı.

13. dakikada Sabo'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Samudio'nun dönüp yerden vuruşunda, kaleci Viviano, direk dibinde topu kontrol etmeyi başardı.

25. dakikada sağ çaprazda Salibur'un düşürülmesi ile kazanılan faul atışında, Balkoveç'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda, üst ağları sıyıran meşin yuvarlak auta çıktı.

28. dakikada Sabo'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Boldrin'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Viviano'yu geçen top yandan auta gitti.

42. dakikada sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda, Boldrin'in ortasında, penaltı noktasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

İKİNCİ YARI

56. dakikada Biglia'nın kısa pasında ceza yayı üzerinde Jimmy Durmaz'ın bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Biglia'nın sağ taraftan ceza sahası içi sol kanadına ortasında, Jimmy Durmaz'ın gelişine vuruşunda, top üstten auta gitti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk.46 Fernando), Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı (Dk.46 Melnjak), Dokoviç, Baiano, Samudio (Dk.81 Tunay Torun), Sabo (Dk.69 Abdullah Durak), Boldrin (Dk.90 Doğan Erdoğan), Skoda

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray Altınay (Dk.74 Hedenstad), Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Castro, Salibur (Dk.64 Bertolocci), Lens (Dk.64 Ndao), Jimmy Durmaz (Dk.84 Arvaladze), Sobiech (Dk.84 Mevlüt Erdinç)

Kırmızı Kart: Dk.56 Skoda (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk.23 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor) Dk.17 Biglia, Dk.69 Sobiech (Fatih Karagümrük)