Cavs, Celtics'e kaybetti ama Cedi 26 sayı attı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcülYeni salgın alarmı... Koronadan 25 kat daha ölümcül#Salgın
Kimler hatırlatma aşısını yaptırmalı 3. doz ne kadar koruyacak 11 SORU 11 CEVAPKimler hatırlatma aşısını yaptırmalı? 3. doz ne kadar koruyacak? 11 SORU 11 CEVAP#Koronavirüs
Kimse bunu beklemiyordu İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...Kimse bunu beklemiyordu! İstenmeyen ihtimali... 10-0 sonrası işler değişti...#Türkiye
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridirMHP Genel Başkanı Bahçeli: 50+1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir#MHP
Bakan Elvandan döviz kuru ve enflasyon mesajıBakan Elvan'dan döviz kuru ve enflasyon mesajı#Lütfi Elvan
Ünlü iş insanına adli tıptan şok DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...Ünlü iş insanına adli tıptan şok! DNA incelemesi tamam: Yüzde 99,9...#Ali Ünal
Herkes onu konuşuyor Ders çalışırken fenomen olduHerkes onu konuşuyor! Ders çalışırken fenomen oldu#Çin
Koronavirüs nedeniyle ara verilmişti... Merakla beklenen hatta yolculuk 15 Aralıkta yeniden başlıyorKoronavirüs nedeniyle ara verilmişti... Merakla beklenen hatta yolculuk 15 Aralık'ta yeniden başlıyor#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Dünya bu görüntüleri konuşuyor... Kimden akılalmaz projeDünya bu görüntüleri konuşuyor... Kim'den akılalmaz proje! #Kuzey Kore
Zenginler çöpe atıyor, fakirler ölüyor... Aşıda büyük skandal... Tam 600 bin dozZenginler çöpe atıyor, fakirler ölüyor... Aşıda büyük skandal... Tam 600 bin doz!#Koronavirüs
Birbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olayBirbirlerine sarıldıkları için dayak yediler... Akılalmaz olay!#Eminönü Kahvecisi
19 yaş küçük eşinden boşanıyor19 yaş küçük eşinden boşanıyor!#Ahmet Dursun
Her şey bir anda oldu: Kibar gülümsemeler uçtu gittiHer şey bir anda oldu: Kibar gülümsemeler uçtu gitti#Kraliyet Ailesi
Biden imzaladı, kayıplar arttı Kripto paralara rapor darbesiBiden imzaladı, kayıplar arttı! Kripto paralara rapor darbesi#Kripto Para
Filmle ilgili ilginç ayrıntıyı anlattı Adana diye biliniyor ama…Filmle ilgili ilginç ayrıntıyı anlattı! Adana diye biliniyor ama…#Türkite
HABERLERSpor Arena Haberleri Basketbol Haberleri

Cavs, Celtics'e kaybetti ama Cedi 26 sayı attı

#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Cedi Osman
Cavs, Celticse kaybetti ama Cedi 26 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 98-92 kaybettikleri Boston Celtics maçında 26 sayı kaydetti.

Haberin Devamı

NBA'e 11 maçla devam edildi.

Cleveland Cavaliers'ın Boston Celtics'e 98- 92 kaybettiği maçta milli oyuncu Cedi Osman, 31 dakika süre aldığı mücadeleyi 26 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla tamamladı. Cedi Osman, 26 sayı ile sezonun en iyi performansını gösterirken kariyer rekoru olan 29 sayıya da çok yaklaştı.

Memphis Grizzlies, Houston Rockets'ı 136-102 yendi. Houston Rockets'ta Alperen Şengün, 18 dakikada 9 sayı kaydetti.

Miami Heat, Oklahoma City Thunder'ı 103-90 mağlup etti. Miami Heat'te Ömer Yurtseven 5 dakika süre alırken skora katkı vermedi.

- Phoenix Suns, üst üste 9. galibiyetini aldı

Phoenix Suns, Minnesota Timberwolves'ı, 99-96 yenerek NBA sezonunda üst üste 9. galibiyetini aldı.

Cavs, Celticse kaybetti ama Cedi 26 sayı attı

Chris Paul'un son çeyrekte 19 sayı attığı maçta Devin Booker, 29 sayı ile maçı tamamladı.

- DeRozan'dan 38 sayı

Chicago Bulls, Los Angeles Lakers 121-103 yendi.

Haberin Devamı

Maçın en skorer oyuncusu DeMar DeRozan, 38 sayı ile galibiyette önemli bir rol oynadı.

Cavs, Celticse kaybetti ama Cedi 26 sayı attı

Chicago Bulls'da Lonzo Ball, 27 sayı ile sezonun en iyi performansını gösterirken Zach LaVine ise 26 sayılık katkı verdi.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics: 92-98
Detroit Pistons - Sacramento Kings: 107-129
Washington Wizards - New Orleans Pelicans: 105-100
Atlanta Hawks - Orlando Magic: 129-111
New York Knicks - Indiana Pacers: 92-84
Dallas Mavericks - Denver Nuggets: 111-101
Memphis Grizzlies - Houston Rockets: 136-102
Chicago Bullsota Timberwolves - Phoenix Suns: 96-99
Oklahoma City Thunder - Miami Heat: 90-103
Portland Trail Blazers - Toronto Raptors: 118-113
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls: 103-121

Haberle ilgili daha fazlası:
#Amerikan Basketbol Ligi#NBA#Cedi Osman

BAKMADAN GEÇME!

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor

Ahmet Dursun ile 19 yaş küçük eşi Asena Demirbağ boşanıyor!

#Ahmet Dursun
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Avrupa ve Asyada yeni salgın alarmı... Ölüm oranı yüzde 50den fazla

Avrupa ve Asya'da 'yeni salgın' alarmı... Ölüm oranı yüzde 50'den fazla!

#Salgın