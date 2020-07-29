MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Spor Haberleri Futbol HaberleriCAS'tan Manchester City kararıyla ilgili 93 sayfalık rapor! Trabzonspor...
GeriFutbol CAS'tan Manchester City kararıyla ilgili 93 sayfalık rapor! Trabzonspor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 29.07.2020 - 00:35,Son Güncelleme:

CAS'tan Manchester City kararıyla ilgili 93 sayfalık rapor! Trabzonspor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CAS'tan Manchester City kararıyla ilgili 93 sayfalık rapor! Trabzonspor...
Abone Olgoogle-news

UEFA'nın Manchester City'ye verdiği 2 yıllık Avrupa'dan men + 30 milyon euro para cezası CAS'tan dönmüştü. CAS, Manchester City'nin Avrupa'dan men ezasını kaldırırken, para cezasını ise 30 milyon euro'dan 10 milyon euro'ya düşürdü. Öte yandan Manchester City'nin sona eren dava sürecinin ardından CAS, 93 sayfalık bir rapor yayınladı. 

CAS'ın yayınladığı raporda UEFA'nın iddialarının asılsız olmadığını ancak Manchester City'nin gizli sponsorluk anlaşmaları yaptığına dair yeterli derecede kanıt olmadığı belirtildi.

CAS'tan yapılan açıklamada, UEFA Finansal Kontrol Kurulu'nun bu davada ortaya koyduğu kanıtların yetersiz olduğunu, Manchester City'nin sermaye fonlarına katkı sağlayan sponsorluk gelirlerini şişirmediğini açıkladı. 



9 KULÜP MANCHESTER CITY'NIN CEZA ALMASINI İSTEDİ

Öte yandan CAS'ın yayınladığı raporda Premier Lig'den 9 kulübün Manchester City'nin Avrupa yasağının kalkmamasını istediği ve bu yönde başvuru yaptığı, bu kulüplerin de Arsenal, Burnley, Chelsea, Leicester City, Liverpool, Manchester United, Newcastle, Tottenham, Wolverhampton olduğu belirtildi.

CAStan Manchester City kararıyla ilgili 93 sayfalık rapor Trabzonspor...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle