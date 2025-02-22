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CAS, Luis Rubiales'in itirazını reddetti!

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#Luis Rubiales#CAS#Sporanasayfa
CAS, Luis Rubialesin itirazını reddetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 10:15

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İspanya Futbol Federasyonunun eski başkanı Luis Rubiales'in "futbolla ilgili faaliyetlerden 3 yıl men" cezasına itirazını reddetti.

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Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nden (CAS) yapılan açıklamada, Rubiales'in 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'ndaki davranışının FIFA disiplin kurallarına göre "birden fazla ciddi ihlal" teşkil ettiğine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Luis Rubiales'in temyiz başvurusunun kabul edilmediği, FIFA tarafından 2023 Ekim'de verilen 3 yıl men cezasına yaptığı itirazın reddedildiği bildirildi.

İspanya'nın şampiyon olduğu 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen madalya töreninde milli futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpen Rubiales, gelen baskılar nedeniyle istifa etmişti.

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#Luis Rubiales#CAS#Sporanasayfa

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