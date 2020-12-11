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Voleybol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 01:34 | Son Güncelleme:

Carraro Imoco 3-0 Fenerbahçe Opet

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Carraro Imoco 3-0 Fenerbahçe Opet
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco takımına 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Spor Salonu'nda oynandı.

Carraro Imoco takımı, 25-14, 25-19 ve 25-19'luk setlerle sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Opet, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Nantes'ı 3-0, ikinci maçında da Slovenya'nın Calcit Volley takımını 3-1 mağlup etmişti

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