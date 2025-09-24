Carlos Cuesta’ya büyük övgü! 'Çok karakterli bir oyuncu'

Haberin Devamı

Galatasaray'dan Brezilya ekibi Vasco da Gama'ya kiralanan Carlos Cuesta, Flamengo karşısında 90 dakika sahada kaldı.

1-1 sona eren mücadelenin ardından Teknik Direktör Fernando Diniz, Kolombiyalı savunmacı hakkında şunları söyledi: "Sadece sağlam bir performans değil, bence çok da iyi bir performanstı. Çok sıkı bir performanstı.

Savunmada hiçbir hata yaptığını sanmıyorum. Takım tehlikedeyken oyunun kurulmasına yardımcı oldu. Çok karakterli bir oyuncu ve hem kendisi hem de Robert Renan transfer döneminde büyük bir başarı elde etti. Her zaman oyuncu transfer etmek için acele ediyorduk ve kısıtlı bütçemizle transfer döneminde bazı iyi transferler yapmayı başardık."