Carlos Cuesta'dan Galatasaray taraftarına mesaj

Galatasaray, Belçika temsilcisi Genk'in 25 yaşındaki stoperi Carlos Cuesta'yı 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamış ve oyuncuya da 3,5 yıl için toplamda 5.3 milyon Euro garanti ücret ödemesi yapılacağını duyurmuştu.

Kolombiyalı savunmacı, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi imzayı atmasının ardından Galatasaray YouTube Kanalı'na konuştu.

Galatasaray’a transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Cuesta, "Hemen şimdi oynamak istiyorum. Büyük oyuncularla, bu büyük kulüpte oynamak herkesin hayalidir. Umarım Galatasaray ve taraftarlarımız için yüzde yüzümü verebilirim. Buraya gelmeden önce Davinson Sanchez ile konuştum. Bana, ‘Buraya gel, Galatasaray en iyi kulüptür. Burada oynar ve seviyeni yukarıya atlatırsın’ dedi. Burada tabii ki milli takım arkadaşımı bulacak olmam da güzel duygu" şeklinde konuştu.

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlara da mesaj gönderen Cuesta, "Taraftarımıza mesajım, sahada yüzde yüzünü verecek bir oyuncuya sahip olduklarını söylemek istiyorum. Ayrıca kulüp ve her maça gelen taraftarlarımıza saygı duyacağımı da ifade ederim. Her maç, her dakika kalitemi göstermeye çalışacağım" ifadelerini kullandı.

CARLOS CUESTA'NIN KARİYERİ

Futbola ülkesinin Atlético Nacional takımında başlayan Cuesta, 2016 yılında burada A takıma yükseldi.

2019 yazında 3.8 milyon Euro'ya Belçika ekibi Genk'e transfer olan Cuesta, mavi-beyazlı forma altında 5.5 yılda 182 maça çıktı ve 4 gol - 1 asist kaydetti.

Carlos Cuesta, Kolombiya Milli Takımı formasını da bugüne dek 21 maçta terletti.