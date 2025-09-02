×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Carlos Cuesta, Vasco da Gama'da!

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Carlos Cuesta#Brezilya
Carlos Cuesta, Vasco da Gamada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 00:18

Galatasaray, Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama kulübüne satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Brezilya ekibi Vasco da Gama, Galatasaray'dan Carlos Cuesta'yı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır.
Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir.

Haberin Devamı

Vasco Da Gama’nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Carlos Cuesta#Brezilya

BAKMADAN GEÇME!