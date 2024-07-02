Carlos Calsedo'nun kız kardeşi Paola Calsedo, silahlı saldırıda öldürüldü

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Bir dönem Avrupa'da Frankfurt ve Fiorentina formaları giyen Meksikalı futbolcu Carlos Salcedo'nun kız kardeşi Paola Salcedo, silahlı saldırıya uğradı.

Çocuğunun yanında uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Paola Calsedo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

POLİSTEN İLK AÇIKLAMA

Olayın hemen ardından soruşturma başlatılırken yapılan ilk açıklamada silahlı saldırının doğrudan Paola Salcedo'ya yapıldığı ifade edildi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

30 yaşındaki Carlos Calsedo'nun forma giydiği Cruz Azul, resmi kanallarından olayla ilgili bir açıklama yaptı ve oyuncuya başsağlığı diledi.