×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Carlos Calsedo'nun kız kardeşi Paola Calsedo, silahlı saldırıda öldürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Silahlı Saldırı#Carlos Calsedo#Paola Calsedo
Carlos Calsedonun kız kardeşi Paola Calsedo, silahlı saldırıda öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 18:43

Meksikalı futbolcu Carlos Salcedo, sunuculuk yapan kız kardeşinin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Haberin Devamı

Bir dönem Avrupa'da Frankfurt ve Fiorentina formaları giyen Meksikalı futbolcu Carlos Salcedo'nun kız kardeşi Paola Salcedo, silahlı saldırıya uğradı.

Çocuğunun yanında uğradığı saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Paola Calsedo, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Gözden KaçmasınGalatasarayın transfer paylaşımında Michy Batshuayiden gönderme: Türkiyenin en büyüğüGalatasaray'ın transfer paylaşımında Michy Batshuayi'den gönderme: Türkiye'nin en büyüğü!Haberi görüntüle

POLİSTEN İLK AÇIKLAMA

Olayın hemen ardından soruşturma başlatılırken yapılan ilk açıklamada silahlı saldırının doğrudan Paola Salcedo'ya yapıldığı ifade edildi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

30 yaşındaki Carlos Calsedo'nun forma giydiği Cruz Azul, resmi kanallarından olayla ilgili bir açıklama yaptı ve oyuncuya başsağlığı diledi.

Carlos Calsedonun kız kardeşi Paola Calsedo, silahlı saldırıda öldürüldü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Silahlı Saldırı#Carlos Calsedo#Paola Calsedo

BAKMADAN GEÇME!