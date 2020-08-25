Carlos Bacca için Beşiktaş'a transfer cevabı!

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında yeni forvet arayışına giren Beşiktaş'ta gündemde bulunan futbolcu Carlos Bacca...

Kolombiyalı futbolcuyu isteyen Beşiktaş'a Villarreal'den iyi haber geldi.

İspanyol ekibinin yeni teknik direktörü Unai Emery, Bacca ile yaptığı toplantıda kendisini kadroda düşünmediğini iletti.

Bacca ise bu toplantının ardından yeni takım aramaya başladı. 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve en güçlü adayın Beşiktaş olduğu belirtiliyor.

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