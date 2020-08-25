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Futbol
Haber Giriş: 25.08.2020 - 13:28 | Son Güncelleme:

Carlos Bacca için Beşiktaş'a transfer cevabı!

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Carlos Bacca için Beşiktaş'a transfer cevabı!
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Beşiktaş'ın forvet listesinde yer alan Carlos Bacca için İspanya'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Spor Arena Dış Haber | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrasında yeni forvet arayışına giren Beşiktaş'ta gündemde bulunan futbolcu Carlos Bacca...
Kolombiyalı futbolcuyu isteyen Beşiktaş'a Villarreal'den iyi haber geldi.

İspanyol ekibinin yeni teknik direktörü Unai Emery, Bacca ile yaptığı toplantıda kendisini kadroda düşünmediğini iletti.

Bacca ise bu toplantının ardından yeni takım aramaya başladı. 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği ve en güçlü adayın Beşiktaş olduğu belirtiliyor.

Carlos Bacca için Beşiktaşa transfer cevabı

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