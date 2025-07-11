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Carlos Alcaraz, Wimbledon'da üst üste 3. kez finalde!

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#Tenis#Wimbledon#Alcaraz
Carlos Alcaraz, Wimbledonda üst üste 3. kez finalde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 18:57

Yarı finalde Fritz'i yenen son şampiyon Carlos Alcaraz, Wimbedon'da üst üste 3. şampiyonluk için final maçına çıkacak.

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler yarı finalinde ABD'li tenisçi Taylor Fritz'i yenen son iki yılın şampiyonu Carlos Alcaraz, finale adını yazdırdı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın tek erkekler yarı final müsabakasında, dünya 2 numarası İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz ile 5'inci basamakta yer alan Taylor Fritz karşı karşıya geldi.

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Alcaraz, 2 saat 49 dakika süren yarı final müsabakasında ABD'li rakibini 6-4, 5-7, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek finale yükseldi.

Son iki yılın şampiyonu Alcaraz, Wimbedon'da üst üste 3. şampiyonluk için final maçına çıkacak.

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon'da tek erkekler finali, 13 Temmuz Pazar günü oynanacak.

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#Tenis#Wimbledon#Alcaraz

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