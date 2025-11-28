Carlo Holse: 'İstediğimiz sonuç bu değildi'

Haberin Devamı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında İzlanda ekibi Breidablik'e konuk oldu.

6. dakikada Ingvarsson'un golüyle 1-0 geriye düşen Kırmızı-beyazlılar, Mouandilmadji'nin 20. ve 55. dakikalarda attığı gollerle 2-1 öne geçti ancak 72. dakikada Kristinsson'un kaydettiği gole engel olamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 10'a yükselten Samsunspor, Konferans Ligi'nde haftayı averajla lider kapattı.

Karşılaşmanın ardından Kırmızı-beyazlıların yıldızları Carlo Holse ve Marius Mouandilmadji açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

MOUANDILMADJI: "ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK AMA OLMADI"

"Bizim adımıza iyi olmadı. Deplasmanda oynamak zor, özellikle burada oynamak hiç kolay değil. Elimizden geleni yaptık ama ne yazık ki kazanamadık. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp bir sonraki maça hazır olacağız. Elbette sıralamamız nedeniyle mutluyuz. Çok fazla çalışıyoruz takım halinde. Ligin zirvesinde olmaktan ötürü mutluyuz ve burada kalmayı sürdürmek istiyoruz. Önümüzde 2 maç daha var, en iyi şekilde o maçlara hazırlanacağız."

Haberin Devamı

HOLSE: "İSTEDİĞİMİZ SONUÇ BU DEĞİLDİ"

"Açıkçası bu sonuç istediğimiz sonuç değildi. Ama tabii göstermiş olduğunuz performans oyunun sonucunu belirler. Bugün gösterdiğimiz performansla sadece beraberlik alabildik, sonuç olarak da 1 puan elde ettik.

Açıkçası bugün de gol atmam gerekiyordu, oyunumuzun bir parçasıyım. Biz sonuç olarak buraya kazanmaya geldik. Ancak ne yazık ki yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik."