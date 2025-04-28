Carlo Ancelotti'nin yeni durağı Brezilya Milli Takımı!

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Real Madrid'de bu sezon beklentilerin altında kalan ve eleştirilerin hedefi haline gelen Carlo Anceloti'nin bir sonraki durağı belli oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, tecrübeli teknik adamın Brezilya Milli Takımı ile anlaşmaya vardı.

Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan teknik adam haziran ayından itibaren Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek.

FIFA KULÜPLER KUPASINDA OLMAYABİLİR

Bu bağlamda Ancelotti, 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eflatun - beyazlıların başında olmayabilir.

BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU'NUN TEK ŞARTI...

Fabrizio Romano ise Brezilya Futbol Federasyonu'nun sunduğu koşulda Ancelotti'nin haziran ayının ilk haftasında göreve başlaması gerektiğini belirtti.

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