Carlo Ancelotti'nin evine hırsız girdi! Kızı evde tek başınayken...

Spor Arena Dış Haberler | Premier Lig ekibi Everton'ın teknik direktörü Carlo Ancelotti ve kızı 36 yaşındaki kızı Katia, İngiltere'deki evlerinde büyük bir şok yaşadı.

İtalyan teknik direktörün kızı Katia Ancelotti'nin evde tek başına olduğu sırada iki hırsız Merseyside'da bulunan eve girdiler. Evin içinde bulunan kasayı çalmaya çalışan hırsızları ise Ancelotti'nin kızı fark etti.

KIZI FARK EDİNCE...

Yüzleri kapalı olan ve baştan aşağı siyah kıyafetler giydikleri belirtilen hırsızlar, Katia Ancelotti'nin kendilerini fark etmesinin ve polis çağırmasının ardından evden kaçtılar.

''ÇOK GÜVENLİ BİR YERDEYİM'' DEDİKTEN HEMEN SONRA...

Carlo Ancelotti, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada kaldığı yerin çok güvenli olduğunu belirtip ''Harika bir yerdeyim. Paris, Milan, Madrid gibi şehirlerde de yaşadım ama burada kendimi çok rahat, güvende ve huzurlu hissediyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

İLK KEZ OLMUYOR!

Merseyside'da geçtiğimiz zamanlarda da benzer olaylar yaşanmıştı. Liverpool'un unutulmaz isimlerinden Steven Gerrard'ın evine hırsız girmiş ve ünlü futbolcunun ailesini tehdit etmişti. Yine aynı bölgede bulunan Peter Crouch ve Phil Jagielka'nın da evi soyulmuştu.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada hırsızlar hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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