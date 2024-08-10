Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı ortaya çıktı! Bambaşka bir rolde olacak | Elinde bir koz var...

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferiyle İspanyol taraftarlar arasında büyük bir heyecan oluşturan Arda Güler, yaz kampında sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Daha sonra son maçlara yetişen ve teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından ilk 11'de şans verilen Arda Güler, 12 maçta 6 golle sezonu kapatmıştı.

İSPANYOL BASINI KONUŞUYOR

A Milli Takım ile EURO 2024'te başarılı bir turnuva geçiren ve çeyrek finaldeki Hollanda maçında asist yapmasına rağmen elenmeyi engelleyemeyen Arda Güler, İspanyol basınının en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor.

ANCELOTTI'Yİ ÇOK ETKİLEDİ

AS'ın haberine göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in geçen sezona oranla büyük değişim gösteren fiziksel gelişiminden oldukça etkilendi.

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Hazırlık maçında Milan'a karşı çok iyi bir ilk yarı geçirdiği belirtilen haberde Arda Güler'in, El Clasico'nun yarım kaldığı ana kadar üst düzey bir performans sergilediği kaydedildi.

ROLÜ DEĞİŞİYOR

Carlo Ancelotti'nin oyuncuyu iki maçta da sağ kanatta değerlendirdiği ancak oyun içi değişikliklerle Arda Güler'in Vinicius Jr. ile birlikte ileri uçta da yer aldığı yazıldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Güler için sözleri ise genç yıldızın önümüzdeki maçlarda ileri uçta daha fazla oynayabileceğine işaret edilerek verildi:

"KALEYE YAKIN OLDUKÇA..."

"Kaleye ne kadar yakın olursa o kadar iyi olacağını düşünüyorum. Çok etkili, dar alanda çok şey yapabiliyor. Özel bir yeteneği var, kaleye yaklaştıkça bunu daha iyi gösteriyor. Sol kanatta oynamamalı. Eğer soluna çekip şut çekme şansı varsa bunu yapmalı."

FORMA REKABETİNE GİRECEK

Öte yandan haberin devamında Arda Güler için ilk 11 rekabetinin oldukça çetin geçeceği ifade edildi. Güler'in Rodrygo ve Brahim Diaz ile kıyasıya bir forma savaşına gireceği kaydedildi.

DURAN TOP KOZU

Ancak Arda Güler'in ilk 11'de oynamak için Ancelotti'ye verebilecekleri arasında duran top yeteneği de gösterildi.

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Toni Kroos'un aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından duran top kullanıcıları konusunda ciddi bir zaafiyeti bulunan Real Madrid'de Arda Güler'in bu eksiği kapatabileceği vurgulandı.