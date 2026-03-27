Carlo Ancelotti'den Gabriel Sara sözleri!

Haberin Devamı

Brezilya ve Fransa hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşma Fransa'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Fransa'nın gollerini 32. dakikada Mbappe ve 65. dakikada Ekitike atarken Brezilya'nın tek golü de 78. dakikada Bremer'den geldi.

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. Sara, 84. dakikada Casemiro'nun yerine oyuna dahil oldu.

Fransa maçının ardından konuşan Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından şu açıklamalarda bulundu:

Sonuç en önemli şey değil, ancak sonuç neyi iyi yaptığımızı ve neyi iyi yapmadığımızı gösterir. Bence takım maçın sonuna kadar mücadele etti ve bazı iyi fırsatlar yakaladı; kendi sahamızda topu dışarı çıkarma konusunda biraz eksiklik vardı ve onların attığı iki golde kontra atağı önlemek için biraz daha dikkatli olmamız gerekirdi. Maçın genel bağlamında memnunum, çünkü takım mücadele etti, savaştı ve duran top golü attı, bu önemli. Yarı yarıya memnunum, ama sonuçtan memnun olmamalıyız.

Haberin Devamı

Bugünkü maç bana şunu çok net bir şekilde gösterdi: Dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet edebiliriz. Hiç şüphem yok. Bugünkü maça bakarsak, çok güçlü ve kaliteli bir takıma karşı oynadık, kazanmak için son dakikaya kadar mücadele ettik. Tüm gücümüzle Dünya Kupası için mücadele edeceğimize inanıyorum.

Takım oldukça yeniydi, birlikte oynamaya alışkın olmayan oyunculardan oluşuyordu. Defansif açıdan Bremer ve Leo çok iyi oynadılar. Top bizdeyken kombinasyon yapmamız gerekiyor, başlangıçta bunu çalışmamız lazım; ama aynı zamanda kontra ataklarda, özellikle ikinci yarıda oyuna giren oyuncuların sahaya enerji koymasıyla fırsatlar yakaladığımızı da göz önünde bulundurmalıyız.

Bugün ilk kez oynayan yeni oyuncuların gelişimi bence çok iyi ve olumluydu. Igor Thiago ve Danilo çok iyi bir giriş yaptı. Gabriel Sara da Ibanez gibi üzerine düşeni yaptı. Sanırım nihai kadroyu seçmek benim için o kadar kolay olmayacak.

Haberin Devamı