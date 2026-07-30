Carlo Ancelotti'den çarpıcı Dünya Kupası açıklaması: 'Su molasında kaybettik!'

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Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kupası'nda Norveç'e karşı alınan mağlubiyet ve turnuvaya veda süreciyle ilgili ESPN'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KADROYA ÇAĞIRDIĞIMIZ 26 OYUNCUNUN DA ORADA OLMAK İÇİN EN UYGUN İSİMLER OLDUĞUNA İNANIYORUM"

"Genel olarak bakarsak, bir yılda yapılan çalışmanın iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Lojistik anlamda milli takım; otel, saha ve antrenman alanlarıyla çok iyi organize edilmişti. Ayrıca oyuncuların yıl boyunca gösterdiği performansın da olumlu olduğunu düşünüyorum. Kadroya çağırdığımız 26 oyuncunun da orada olmak için en uygun isimler olduğuna inanıyorum.

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"HAZIRLADIĞIMIZ PLANIN SAKATLIKLAR NEDENİYLE BİRAZ DEĞİŞTİĞİNİ DE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMALIYIZ"

Ancak yıl boyunca hazırladığımız planın sakatlıklar nedeniyle biraz değiştiğini de göz önünde bulundurmalıyız. Mart ayı ile Dünya Kupası arasındaki dönemde çok fazla sakatlık yaşadık. Militao, Rodrygo, ardından Estevao ve Dünya Kupası öncesi Wesley sakatlandı. Turnuva sırasında da Raphinha sakatlandı. Bu yüzden plan biraz değişti.

"DÜNYA KUPASI'NI NORVEÇ MAÇINDAKİ SU MOLASINDA KAYBETTİK"

Ama bence Dünya Kupası’nı Norveç maçındaki su molasında kaybettik. Neden mi? Çünkü o ana kadar takım kontrolü elinde tutuyordu. Norveç’in top hakimiyetinde olduğu, kendi sahasında çok fazla top hakimiyetine sahip olduğu da doğru... Norveç, İngiltere karşısında da aynı oyunu sergiledi. Maçı kontrol ediyordu, ama sonuçta İngiltere’yi yenebilirdi.

"DÜNYA KUPASI'NDA 30. DAKİKADA GOL YEDİĞİNİZ ZAMAN GERİ DÖNMEK ÇOK ZOR OLUYOR"

Benim hatam, takımın oyunun kontrolünü kaybettiğini düşünmek olmuş olabilir. Çünkü aslında kontrolü kaybetmemiştik. Takımda bazı değişiklikler yaptım ve ardından Erling Haaland'ın golüyle sorun yaşadık. Üstelik bir Dünya Kupası maçında, 30. dakikada bir gol yediğinizde, durumu telafi etmek çok zordur. Oysa telafi etme fırsatımız da vardı...”

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"NEYMAR'IN OYUNA GİRİŞİYLE İLGİLİ BİR PİŞMANLIĞIM YOK"

- Neymar'ı oyuna almak hata mıydı?

"Hayır, Neymar'ın oyuna girişiyle ilgili bir pişmanlığım yok. O anda Rayan'ı çıkardım ve Endrick'i sağ kanada aldım. Neymar'ın o bölümde bir asist yapabileceğini veya kalitesini ortaya koyabileceğini düşündüm. Japonya maçında da yapmak istediğim şey buydu. Ancak Japonya karşısında Gabriel Martinelli'yi neden oynattım? Çünkü takım oyunun tamamen kontrolüne sahipti. Japonya sadece geçiş oyunuyla oynuyordu.

Neymar'ı biraz daha erken oyuna aldım çünkü maçın kontrolünü yeniden ele geçirmek istiyordum. Ayrıca vermeniz gereken kararları da düşünmelisiniz. Thomas Tuchel'in çok eleştirildiğini söylediğini duydum. Gerçek şu ki, böyle anlarda karar vermek çok zor. Büyük stres altında olduğunuz bir dönem ve her zaman doğru karar veremiyorsunuz.

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Bence Neymar o anda oyuna girmeliydi. Çünkü Neymar hazırdı, iyi antrenman yapmıştı ve kendisini iyi hazırlamıştı. Onun tavrını beğendim. Takıma yardımcı olduğunu düşünüyorum. Ancak oyuna girdikten sonra takımın yapısını değiştirmemeliydik.