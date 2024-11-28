Carlo Ancelotti'den Arda Güler sözleri: Daha doğru tercihler yapabilirdi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Liverpool'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti karşılaşmayı değerlendirdi.

Anfield'da oynanan müsabakada sahadan 2-0 yenik ayrılarak 6 puanda kalan Real'de Carlo Ancelotti, hedeflerinin ilk 24'ün içinde olmak olduğunu söyledi.

Gelişim gösterdiklerini söyleyen İtayan teknik adam, "Kazansak da çok bir şey değişmeyecekti. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak." şeklinde konuştu.

Milli futbolcumuz Arda Güler'e Liverpool karşısında ilk 11'de görev veren Ancelotti, genç yıldıza 56 dakikada süre verdi.

Arda Güler'i ikinci yarıda oyundan alan Ancelotti, milli yıldızın performansıyla ilgili olarak "Arda Güler savunmada iyiydi ama daha isabetli tercihler yapabilirdi. O kaliteye sahip. Arda çok genç, sadece tecrübe eksikliği var." değerlendirmesini yaptı.