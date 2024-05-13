Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı! 'Sakatlık olmasa...'

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu sezon sergiledikleri performansla kendisini şaşırtan futbolcular arasında Arda Güler’i de gösterdi.

Ancelotti, Alaves maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında şu açıklamaları yaptı: “Fran Garcia çok iyi iş çıkardı. Özellikle de başlarda. Joselu ve Brahim aynı şekilde. Daha fazla süre verebilseydim takıma daha fazla katkı sağlayacak futbolcular var. Örneğin Ceballos. Farklı sebeplerden dolayı layık olduğu süreleri almadı. Diğer futbolcu Arda. Eğer sakatlık sorunları yaşamasaydı daha fazla süre alabilirdi. Genel olarak tüm takım beni şaşırttı.”