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Carlo Ancelotti'den Arda Güler itirafı: 'Daha fazla hak ediyordu'

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti
Carlo Ancelottiden Arda Güler itirafı: Daha fazla hak ediyordu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 14:30

Real Madrid Teknik Dirketörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad karşılaşması öncesi Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.

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La Liga'da bu hafta Real Sociedad ile kozlarını paylaşacak olan Real Madrid'de teknik direktörü Carlo Ancelottti açıklamalarda bulundu.

Ancelotti, şu ana kadar tüm kulvarlarda yalnızca 98 dakika süre alan milli oyuncu Arda Güler'in kalan maçlarda daha fazla süre alabileceğini söyledi.

DAHA FAZLASINI HAK EDİYORDU

İtalyan teknik adam, ''Arda Güler iyi durumda. Bir süredir oynamaya hazırdı ama hiç şans bulamadı. Çünkü, çok zorlu maçlar oynadık. Daha fazla oynamayı hak ediyordu.''

İspanya La Liga'da en yakın takipçisi Barcelona'ya 11 puan fark atan lider Real Madrid, cuma günü TSİ 22.00'de deplasmanda Real Sociedad ile karşılaşacak.

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BU SEZON ARDA GÜLER

Eflatun-beyazlılarda bu sezon tüm kulvarlarda 7 maçta 98 dakika süre bulabilen 19 yaşındaki Arda Güler, tek gol sevincini 4-0 sonuçlanan Celta Vigo karşılaşmasında yaşadı.

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti

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