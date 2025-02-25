Carlo Ancelotti'den Arda Güler eleştirilerine sert yanıt: 'Bunu herkes anlıyor, anlamayanlar da anlamak zorunda kalacak!'

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Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, milli futbolcu Arda Güler'in son 5 resmi maçta 1 dakika dahi süre alamamasının ve takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine sert bir açıklama yaptı.

"ARDA GÜLER'İN ZAMANA İHTİYACI VAR! BUNU HERKES ANLIYOR, ANLAMAYANLAR DA ANLAMAK ZORUNDA KALACAK!"

Kendisine bu konuda yöneltilen eleştirilere de bir anlamda cevap veren Carlo Ancelotti, "Yönetimim ile ilgili şüphesi olan herkes ofisime gelebilir, kapısı açık. Arda Güler'in içinden geçtiği süreci daha önce Valverde ve Rodrygo da yaşadı, ona özel bir durum değil. Arda Güler henüz çok genç ve bunu anlaması gerekiyor. Dünyanın en iyi kadrosuna uyum sağlaması için zamana ihtiyacı var, rekabet çok yüksek. Bunu herkes anlıyor, anlamayanlar da anlamak zorunda kalacak" ifadelerini kullandı.

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"GENÇ FUTBOLCULARIN OYNAMAK İSTEMELERİ NORMAL"

Arda, Endrick gibi takımdaki genç futbolcularla her gün konuştuğunu, zaman zaman psikolojilerinin değişmesinin normal olduğunu aktaran Ancelotti, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum. Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." görüşünü savundu.

SON MAÇINA 5 ŞUBAT'TA ÇIKTI

Son olarak 5 Şubat'taki kupa maçında Leganes'a karşı forma giyen Arda Güler, o günden sonra oynanan Manchester City (2 maç), Atletico de Madrid ve Osasuna maçlarında kulübede yer almasına rağmen Ancelotti tarafından oyuna alınmadı.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Arda Güler, yalnızca 967 dakika sahada kalabildi.

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20 yaşındaki milli yıldız, sahada bulunduğu bu kısıtlı sürede 3 gol - 5 asistlik performans sergiledi.