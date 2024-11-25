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Carlo Ancelotti'den Arda Güler açıklaması

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga
Carlo Ancelottiden Arda Güler açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 00:12

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Leganes'i 3-0 mağlup eden Real Madrid'de Teknik Direktör Carlo Ancelotti açıklamalarda bulundu.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, İspanya La Liga'nın 14. haftasında Leganes'i mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"POZİSYONLARI DEĞİŞTİRDİK"

Mbappe ve Vinicius'un performansına değinen Carlo Ancelotti, "Forvet oyuncularımızın pozisyonlarını değiştirdik. Mbappe merkezden uzaktı. Vinicius ortada oynadı. Takım olarak çok iyi bir oyun ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

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"DÜNYANIN EN İYİSİ"

Fede Valverde'nin performansından övgüyle bahseden Ancelotti, "Mendy'nin olmaması teknik bir karardı. Fran Garcia çok iyi oynuyor ama Ferlan Mendy, Liverpool maçında oynayacak. Fede Valverde harikaydı. Bana göre o, Carvajal ve Lucas Vazquez'den sonra dünyanın en iyi sağ beki." diye konuştu.

"YARATICILIĞIYLA BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU"

Leganes maçında etkili bir performans sergileyen Arda Güler için konuşan İtalyan teknik adam, "Arda Güler yaratıcılığıyla bize çok yardımcı oldu, gol atmaya da çok yaklaştı." dedi.

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#Arda Güler#Real Madrid#Laliga

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