Carlo Ancelotti, Real Madrid için kararını verdi: Şampiyonluk gelse bile ayrılacak!

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İspanya La Liga'nın lideri Real Madrid'de sular durulmuyor. Süper Kupa finalinde Barcelona'ya karşı 5-2'lik ağır bir yenilgi alan "Los Galacticos"da teknik direktör Carlo Ancelotti eleştirilerin hedefi olmaya devam ediyor.

65 yaşındaki teknik adam Real Madrid'in Celta Vigo'yu 5-2 yendiği İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında eflatun beyazlı taraftarlar tarafından ıslıklanırken dün akşam oynanan Las Palmas maçında da tepki almaya devam etti.

Bu yaşananlar İtalyan çalıştırıcının kulüpteki geleceğini tartışma konusu haline getirirken Ancelotti'nin kararını şimdiden verdiği iddia edildi.

SEZON SONUNDA AYRILACAK

Ondacero.es gazetesinin haberine göre Carlo Ancelotti, sezon sonunda Real Madrid'deki görevinden ayrılacak.

ŞAMPİYON OLSALAR BİLE DEVAM ETMEYECEK

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Gazete, sezon sonunda yaşanacak herhangi bir başarının da 65 yaşındaki çalıştırıcının kararında bir değişikliğe yol açmayacağını da iddia etti.

Adı Brezilya Milli Takımı ile de anılan tecrübeli teknik adamın eflatun beyazlı macerasının ardından aktif teknik direktörlüğe devam etmeyi düşündüğü öne sürüldü.

EN BÜYÜK ADAY XABI ALONSO

Ancelotti'nin kararını öğrenen Real Madrid Yönetim Kurulu'nun ise zaman kaybetmeden yeni teknik direktör arayışına başladığı yazıldı.

Florentino Perez yönetiminin boşalan teknik direktörlük koluğu için öncelikli adayının şu an Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso olduğu bildirildi.

REAL MADRID'IN RAKİBİ SALZBURG

Dün Las Palmas'ı kendi evinde 4-1 mağlup eden eflatun beyazlılar bu hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde sahne alacak.

Los Galacticos, Devler Ligi'nin 7. haftasında evinde Alman ekibi RB Salzburg'u ağırlayacak. 22 Ocak Çarşamba günü yapılacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak.

EFLATUN BEYAZLILAR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 20. SIRADA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk 6 haftasının sonunda 9 puan toplayan Real Madrid, şu an lig tablosunun 20. basamağında.

Ancelotti'nin ekibinin turnuvada play-off oynama hakkı kazanması için lig etabını 8 ila 24. sıra arasında tamamlaması gerekiyor.