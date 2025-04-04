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Carlo Ancelotti duyurdu! Arda Güler'e gün doğdu

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#Real Madrid#Carlo Ancelotti#Arda Güler
Carlo Ancelotti duyurdu Arda Gülere gün doğdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 19:04

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'nın 30. haftasında oynayacakları Valencia maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Milli futbolcumuz Arda Güler'e övgüler yağdıran İtalyan teknik adam, genç yıldıza müjdeyi verdi.

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Real Madrid ile Valencia, La Liga'nın 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi (yarın) 17.00'da Santiago Bernabeu'da kozlarını paylaşacak.

Karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenleyen eflatun - beyazlıların teknik direktörü Carlo Anceloti, Arda Güler hakkında açıklamalar yaptı.

İşte Carlo Ancelotti'nin açıklamaları;

"KRİTİK BİR DÖNEMDEYİZ"

“İyiyiz ama uzatmalar sonrası bazı şüphelerimiz var. Takım motive ve bilinçli, Valencia iyi gidiyor. Zor bir maç bizi bekliyor. Sezonun kritik bir dönemindeyiz ve mücadeleye devam ediyoruz”

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"BELLINGHAM'I DİNLENDİREBİLİRİZ"

"Bellingham çabuk toparlanıyor ve iyi bir form grafiğine sahip. Bugünkü antrenmanda oyuncuların fiziksel durumuna bakacağız. Ama onu dinlendirmek seçeneklerimiz arasında”

"TÜM KULVARLARDA İDDİALIYIZ"

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“İyimser olmak zorundayız çünkü takım mücadele ediyor. Tüm kulvarlarda iddialıyız ve çok yakınız. Geçmiş deneyimlerimiz bize güven veriyor, bunu başarabiliriz”

ARDA GÜLER 

"Endrick ve Güler son maçlarda olduğu gibi yarın yeniden şans bulabilirler. Arda, Real Sociedad maçında iyi oynadı; Endrick de bir önceki maçta. Takım için önemli bir dönemde yardımcı olabileceklerini gösterdiler."

"AYRILMAK İÇİN TALEPTE BULUNMAYACAĞIM"

“Bu kulüpten ayrılmak için herhangi bir talepte bulunmayacağım”

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BU SEZON ARDA GÜLER

Bu sezon eflatun beyazlı formayı 32 maçta sırtına geçiren Arda Güler, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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#Real Madrid#Carlo Ancelotti#Arda Güler

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