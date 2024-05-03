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Carlo Ancelotti: 'Arda Güler ilk 11'de başlayacak'

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti
Carlo Ancelotti: Arda Güler ilk 11de başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 15:00

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını açıkladı.

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın ki 34. hafta Cadiz karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLK KEZ SANTIAGO BERNABEU'DA

İtalyan Teknik Adam, Arda Güler'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını duyurdu. Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta Real Sociedad deplasmanında La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkmış ve 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile biten karşılşamada ki galibiyet golüne imza atmıştı. Aynı zamanda genç yıldız, ilk kez Santiago Bernabeu'da lig karşılaşmasına 11'de başlayacak.

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BU SEZON İLK DEFA COURTOIS

Sezon öncesi çapraz bağları kopan ve bu sezon henüz forma giyemeyen Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında siftah yaparak forma giyeceğini açıkladı.

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

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Real Madrid, LaLiga'nın 34. hafta maçında yarın TSİ 17:15'te Cadiz'i konuk edecek.

Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da bitime 5 hafta kala en yakın takipçisinin 11 puan önünde lider durumda. Eflatun-beyazlıların maçı kazanması, Barcelona'nın ise Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde başkent ekibi şampiyonluğunu ilan edecek.

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#Real Madrid#Arda Güler#Ancelotti

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