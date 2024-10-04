Carlo Ancelotti, Arda Güler gerçeğini açıkladı: 'Oynatmıyorum çünkü...'

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İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid'in sahasında Villarreal'i ağırlayacağı karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Carlo Ancelotti, Arda Güler'e özel parantez açtı.

Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e konuk olan ve sahadan 1-0 mağlup ayrılan Madrid ekibi, Villareal maçında moral arayacak. Bu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Real Madrid'in teknik patronu Ancelotti, Arda Güler'in az süre almasını değerlendirdi.

'DAHA FAZLA ÖN PLANDA'

İtalyan çalıştırıcı, Arda'nın geçen yıldan daha fazla ön planda olduğunu belirerek "Az oynuyor çünkü çok fazla rekabet var. Arda'nın rakipleri çok fazla. Kolay değil ama geçen yıldan daha fazla ön planda." ifadelerini kullandı.

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MOURINHO'DAN ARDA'YA TRANSFER TELEFONU

Öte yandan Real Madrid'in Atletico ile karşılaşacağı derbinin ardından Marca'da yer alan haberde dikkat çeken bir Arda Güler haberi yayınlanmıştı.

Paul Polo'nun yazdığı haberde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yaz transfer döneminde Arda Güler'i bizzat arayarak kendisini takımda görmek istediği iddia edilmişti.

Ancak Real Madrid yönetimi ve Ancelotti'nin geçen sezonun sonu ve EURO 2024'teki performansı sebebiyle Arda'yı ısrarla takımda tutmayı tercih ettiği aktarılmıştı.

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?

19 yaşındaki milli futbolcumuz bu sezon Real Madrid formasıyla 9 maçta toplam 280 dakika süre aldı. Bu süre zarfında 19 yaşındaki futbolcu gol ya da asist katkısı veremedi.

"GELMEK İSTERSE NEDEN OLMASIN"

Mourinho, imza töreninde kendisine sorulan 'Arda Güler'i yeniden takımda görmek ister misiniz?' şeklindeki soruya; "Gelmek isterse neden olmasın. Real Madrid gibi bir takımda oynuyorsanız ve genç bir oyuncuysanız geri gelmek istemezsiniz. Kulübünü gerçekten seviyorsa ve geri gelmek istiyorsa maaşının yüzde 75'ini de Real Madrid ödeyecekse gelmesini isteriz." cevabını vermişti.

Portekizli teknik adam HT Spor'a verdiği röportajda ise Arda ile ilgili şunları söylemişti: Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Son dönemde genç oyuncuları kadrosuna katıyor ve bunu çok iyi yapıyor. Oyuncuların da orada kalıp başarılı olmak için mücadele ettiğini görüyoruz. Oyuncu ‘burada oynamak için yeteri kadar iyiyim, burada olmaktan korkmuyorum’ diye düşünmeli. Genç Arda bu büyük karakteri gösteriyor. Üst seviye bir kalite.