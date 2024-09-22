Cardiff City'de Erol Bulut dönemi sona erdi!

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İngiltere Championship takımlarından Cardiff City, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Erol Bulut, geçtiğimiz haziran ayında Cardiff ile 2 yıllık sözleşme yenilemişti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cardiff City Futbol Kulübü, menajer Erol Bulut'un görevden alındığını ve kulüpten ayrılacağını açıkladı. Yönetim Kurulu, Erol Bulut'a tüm sıkı çalışmaları için teşekkür ediyor ve gelecekte kendisine başarılar diliyor.

Ligde şu ana kadar 6 maça çıkan Cardiff City, 1 puanla son sırada yer alıyor.

Erol Bulut yönetiminde 58 maça çıkan Cardiff; 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 30 mağlubiyetlik bir performans sergiledi. Bu maçlarda 69 gol atan Cardiff City, kalesinde 100 gol gördü.