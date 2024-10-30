Carabao Cup'ta dev maç: Tottenham - Manchester City karşılaşmasının heyecanı canlı yayın seçeneği ile Misli'de!

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Tottenham Hotspur ile Manchester City, İngiltere Lig Kupası (Carabao Cup) Son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka TSİ 23.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Robert Jones yönetecek.

TOTTENHAM, COVENTRY'İ GEÇEREK GELDİ

Lig Kupası'nın son 32 turunda Coventry deplasmanına çıkan Tottenham Hotspur, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmiş ve adını son 16'ya yazdırmıştı.

Ev sahibinin golünü 63. dakikada Thomas-Asante kaydetmişti. Tottenham'ın golleri ise 88. dakikada Spence ve 90+2. dakikada Johnson'dan gelmişti.

MANCHESTER CITY EVİNDE SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Manchester City ise son 32'de Watford'u konuk etmişti. Etihad'da oynanan müsabaka, City'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmış ve ev sahibi ekip son 16'ya yükselmişti.

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Manchester City'nin gollerini 5. dakikada Doku ve 38. dakikada Nunes kaydetmişti. Watford'un tek sayısı ise 86. dakikada Ince'den gelmişti.

CITY PREMIER LİG'DE LİDER, TOTTENHAM İSE PARÇALI BULUTLU

Premier Lig'in puan durumuna baktığımızda ise namağlup durumda olan Manchester City, 23 puanla zirvede yer alıyor. Manchester ekibi; çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Tottenham ise inişli çıkışlı bir grafik sergilediği 9 haftada 13 puan toplayabildi. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgisi bulunan Kuzey Londra ekibi, 8. sırada yer aldı.

BALLON D'OR SAHİBİ RODRI SEZONU KAPATTI

Manchester City, orta sahanın bel kemiği Rodri'yi sakatlığa kurban verdi. Premier Lig'in 5. haftasında Arsenal deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrılan City, Rodri'nin sakatlığıyla sarsılmıştı.

İspanyol futbolcu, maçın 21. dakikasında ön çapraz bağlarında yırtık oluşması nedeniyle yerini Kovacic'e bırakmıştı. Karşılaşma sonrasında yapılan tetkikler sonucu Rodri'nin sezonu kapattığı açıklanmıştı.

DEV MAÇ MİSLİ'DE CANLI YAYINDA

Futbolseverler, Tottenham - Manchester City maçını Misli'de canlı olarak izleyebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Tottenham Hotspur: Forster, Gray, Dragusin, Davies, Udogie, Sarr, Bentancur, Maddison, Werner, Johnson, Richarlison.

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Manchester City: Ortega, Lewis, Stones, Braithwaite, Ake, O'Reilly, Savio, McAtee, Gundogan, Nunes, Foden.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ...

Misli üyelerinin %49'u karşılaşmayı Manchester City'nin kazanmasını bekliyor. Şampiyon Oran farkıyla Tottenham kazanıra 2.35, beraberliğe 3.25 ve Manchester City galibiyetine 2.29 oran veriliyor.

**** Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Tottenham'ın ev sahipliğinde oynanan son 8 maç, 2.5 Alt ve KG Yok şeklinde sonuçlandı.

- Tottenham, evinde oynadığı son 4 maçın 3'ünün ilk yarılarında gol buldu.

- Manchester City, bu sezon çıktığı 14 resmi maçta mağlubiyet almadı. (10 galibiyet, 4 beraberlik)

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