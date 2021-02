Capture the Flag Call of Duty’e geri mi geliyor?

Kısa bir süre önce yayınlanan Black Ops Cold War fragmanındaki görüntülere göre oyuncuların çok sevdiği “Capture the Flag” oyun modu geri gelecek gibi görünüyor.

Capture the Flag, espor sahnesinde bile yer alan ultra rekabetçi bir Call of Duty oyun moduydu. Mod, Black Ops 4'e kadar rekabetçi modlar arasında kaldı. Oyuna Treyarch tarafından Control modu eklenmesiyle birlikte de tamamen kaldırıldı. Bu da yetmezmiş gibi oyuncuları hayal kırıklığına uğratan bir diğer şey ise Capture the Flag modunun Modern Warfare’de de yer almamış olması.

Ancak geçtiğimiz günlerde oyuculara umut olan bir şey yaşandı. Call of Duty League skinlerini tanıtan bir fragmanda Capture the Flag modunun geri dönebileceğine dair bir ipucu yer alıyordu.

Videoyu kare kare inceleyen hayranların gözüne bazı detaylar takıldı. Fragmanın ortalarına doğru sırtında bayrakla dolaşan bir Operator görünüyor. Bayrağın üzerinde daha önce görülmemiş açık mavi arka plana sahip bir kurt logosu vardır.

Oyuncular ise Operator’ün bayrağı taşıma şeklinin önceki CTF modundakine çok benzediğini söyledi. Elbette bu hiçbir şeyin kesin kanıtı değil ancak böyle bir olasılık oyuncu kitlesini büyük ölçüde heyecanlandırdı.