Cappadocia Ultra-Trail'a ilgi büyük! Kayıtlar sona eriyor

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UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşecek Salomon Cappadocia Ultra Trail, dünyanın dört bir yanından gelen patika koşucularına ev sahipliği yapacak. Argeus Travel & Events tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek Cappadocia Ultra-Trail, 19-20 Ekim tarihlerinde koşulacak. Organizasyonun kayıtları ise 7 Ekim Pazartesi günü son bulacak. Cappadocia Ultra-Trail 119K, Cappadocia Medium-Trail 63K, Cappadocia Short-Trail 38K, Cappadocia Team Games CUT 119K (2 kişilik takım), Cappadocia Team Games Medium Trail 63K (minimum 2’si kadın 6 kişilik takım), Cappadocia Team Games Short-Trail 38K (minimum 1’i kadın 3 kişilik takım) parkurlarda gerçekleşecek.



İlgi büyük



Bu sene de parkur rekorlarının kırılması beklenen yarışa ilgi bir hayli yüksek. 80 ülkeden 3 bin sporcunun yer alması planlanan Cappadocia Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılaryla koşulacak.

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