Capcom, bu sene de kendi büyüme rekorunu kırdı

Resident Evil ve Devil May Cry gibi popüler oyunların yapımcı ve yayıncısı Capcom, bu sene satışlardan net olarak 95.3 milyar Japon Yeni, yani yaklaşık 859.6 milyon Amerika Doları elde etti. Bu da geçen senenin net satış verilerine kıyasla %16.8’lik artış yaşanmış oldu demek.

İşletme geliri %51.6 artışla 34,6 milyar Japon yeni (318.1 milyon dolar) olarak kaydedildi. Böylelikle şirket son sekiz yılda sürekli bir büyüme göstermiş oldu. Capcom’un başarısı, koronavirüsten neredeyse hiç etkilememişe benziyor. Japonya’da salgın kapsamında alınan pek çok tedbir başta Arcade olmak üzere oyun sektörünü etkilerken Capcom, satışlarını geçen seneye kıyasla %25.6 artırdı.

Finansal yılın bitiminden tam bir hafta önce çıkış yapmış olmasına rağmen Monster Hunter Rise, en çok satış yapan oyun oldu. Oyun, bir haftada 4 milyondan fazla kopya satarak büyük bir çıkış başarısı sağladı. Çıkıştan 10 gün sonra ise Capcom, oyunun satış sayılarının 5 milyonu geçtiğini duyurdu.

Bu senenin başında çıkan Resident Evil 3 Remake de 3.9 milyon satış ile başarılı bir çıkış yapmıştı. En son Resident Evil Village ile sektörü sallayan Capcom’un önümüzdeki sene de benzer bir başarı tablosuna sahip olacağı tahmin ediliyor.