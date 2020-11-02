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GeriFutbol Cansu Tiryaki, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 16:10 | Son Güncelleme:

Cansu Tiryaki, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi!

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Cansu Tiryaki, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi!
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UEFA, FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'yi Kazakistan'ın Okzhetpes Women ile Gürcistan'ın WFC Lanchkhuti takımları arasında 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kazakistan'daki Kazhimukan Munaytpasov Stadyumu'nda TSİ 12.00'de başlayacak müsabakada, Tiryaki'nin yardımcılıklarını Sedef Aktan ve Mürvet Yavuztürk yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.

 

Cansu Tiryaki, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu maçında görevlendirdi

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