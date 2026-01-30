×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Cansu Çetin'den Fenerbahçe sözleri! 'Benim için çok özeldi'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe Medicana#Benfica#CEV Şampiyonlar Ligi
Cansu Çetinden Fenerbahçe sözleri Benim için çok özeldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 11:56

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Benfica ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-0 kazandı. Benfica'da oynayan Fenerbahçe'nin eski voleybolcusu Cansu Çetin, mücadele sonrasında eski kulübü hakkında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Benfica ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı - lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda 5’te 5 yaparak liderliği garantiledi.

Sports Hall Benfica’da oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 29-31 ve 17-25 tamamlandı.

Cansu Çetinden Fenerbahçe sözleri Benim için çok özeldi

18 sayıyla maçın en skoreri olan Ana Cristina maçın oyuncusu da olurken, Hande Baladın 17, Yaasmeen Bedart-Ghani ise 16 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Benfica'da Cansu Çetin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

“Bu maç benim için gerçekten çok özel, çünkü Fenerbahçe’de dört yıl üst üste oynadım ve ayrıldıktan sonra doğrudan buraya geldim. Burası benim ikinci kulübüm, kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden arkadaşlarımı görmek ve onlara karşı mücadele etmek benim için çok özeldi. Onlar çok iyi bir takım ve bugün onlarla rekabet edebilmek için çok çabaladık.

Haberin Devamı

Cansu Çetinden Fenerbahçe sözleri Benim için çok özeldi

İyi bir iş çıkardık ama daha da iyi olabilmek için biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Benfica, kadın voleybolunda bu projeyi geliştirmeye çalışıyor ve biz de her gün adım adım daha iyiye gitme yolunda doğru yoldayız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe Medicana#Benfica#CEV Şampiyonlar Ligi

BAKMADAN GEÇME!