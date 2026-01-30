Cansu Çetin'den Fenerbahçe sözleri! 'Benim için çok özeldi'

Haberin Devamı

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Benfica ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan sarı - lacivertliler, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda 5’te 5 yaparak liderliği garantiledi.

Sports Hall Benfica’da oynanan karşılaşmanın setleri 20-25, 29-31 ve 17-25 tamamlandı.

18 sayıyla maçın en skoreri olan Ana Cristina maçın oyuncusu da olurken, Hande Baladın 17, Yaasmeen Bedart-Ghani ise 16 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Benfica'da Cansu Çetin'in maç sonu açıklamaları şu şekilde oldu:

“Bu maç benim için gerçekten çok özel, çünkü Fenerbahçe’de dört yıl üst üste oynadım ve ayrıldıktan sonra doğrudan buraya geldim. Burası benim ikinci kulübüm, kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden arkadaşlarımı görmek ve onlara karşı mücadele etmek benim için çok özeldi. Onlar çok iyi bir takım ve bugün onlarla rekabet edebilmek için çok çabaladık.

İyi bir iş çıkardık ama daha da iyi olabilmek için biraz daha gelişmemiz gerekiyor. Bildiğiniz gibi Benfica, kadın voleybolunda bu projeyi geliştirmeye çalışıyor ve biz de her gün adım adım daha iyiye gitme yolunda doğru yoldayız."