Canlı | Zorya Luhansk Leicester City maçı (Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ilk 11'de)
UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde Zorya Luhansk ile Leicester City karşı karşıya geliyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla ilk 11'de. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde Zorya Luhansk ile Leicester City karşı karşıya geliyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla ilk 11'de. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
ZORYA LUHANSK 0-0 LEICESTER CITY
İlk yarı oynanıyor...
Sakatlığının ardından ilk 11'de maça çıkan Çağlar Söyüncü, sakatlanarak 17. dakikada kenara geldi.
İLK 11'LER
Zorya Luhansk: Vasilj, Abu Hanna, Favarov, Ivanisenya, Nazaryna, Gromov, Yurchenko, Kochergin, Gladky, Kabaiev, Ciganiks
Leicester City: Ward, Justin, Çağlar Söyüncü, Morgan, Pereira, Barnes, Cengiz Ünder, Choudhury, Ndidi, Praet, Iheanacho
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