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Haber Giriş: 03.12.2020 - 20:47 | Son Güncelleme:

Canlı | Zorya Luhansk Leicester City maçı (Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ilk 11'de)

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Canlı | Zorya Luhansk Leicester City maçı (Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ilk 11'de)
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UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde Zorya Luhansk ile Leicester City karşı karşıya geliyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla ilk 11'de. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 5. hafta mücadelesinde Zorya Luhansk ile Leicester City karşı karşıya geliyor. Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, Leicester City formasıyla ilk 11'de. Mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

ZORYA LUHANSK 0-0 LEICESTER CITY

İlk yarı oynanıyor...

Sakatlığının ardından ilk 11'de maça çıkan Çağlar Söyüncü, sakatlanarak 17. dakikada kenara geldi.

İLK 11'LER

Zorya Luhansk: Vasilj, Abu Hanna, Favarov, Ivanisenya, Nazaryna, Gromov, Yurchenko, Kochergin, Gladky, Kabaiev, Ciganiks

Leicester City: Ward, Justin, Çağlar Söyüncü, Morgan, Pereira, Barnes, Cengiz Ünder, Choudhury, Ndidi, Praet, Iheanacho

Canlı | Zorya Luhansk Leicester City maçı (Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder ilk 11de)

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