Canlı | Zenit-Fenerbahçe Beko maçı

Euroleague'in 12. haftasında Zenit ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaşıyor.

2. çeyrek oynanıyor

Zenit: 32

Fenerbahçe Beko: 45

İlk çeyrek sonucu: 14-23

İlk yarı sonucu: 32-45

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Rusya'nın Zenit takımıyla deplasmanda karşılaıyor. Sakatlıkların can sıktığı Fenerbahçe son olarak ligde Büyükçekmece'ye mağlup olurken moraller de epey bozuldu.

Çıkış arayan Fenerbahçe Beko'nun Zenit ile oynayacak karşılaşma büyük önem taşıyor. Fenerbahçe 11 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe Beko, bu performansıyla 18 takımlı ligde 13. sırada yer aldı. Üç maçı eksik olan Zenit ise 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe Beko - Zenit maçı hangi kanalda?

Sibur Arena'da oynanacak Zenit - Fenerbahçe Beko karşılaşması saat 20:00'da başladı. Mücadele BeIN Sports Haber kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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