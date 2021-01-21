Canlı - Zenit Anadolu Efes

THY Euroleague 17. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Rus ekibi Zenit ile karşılaşıyor.

ZENİT 69-59 ANADOLU EFES

Dördüncü çeyrek oynanıyor...

Zenit ile Anadolu Efes arasında Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan müsabaka TSİ 20.00'de başladı. Maç, beIN Sports Haber ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 707. MAÇ

Anadolu Efes, Zenit karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 707. maçına çıkıyor.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 706 karşılaşmada 399 galibiyet ve 307 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise 459. maçını yapacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda oynadığı 458 karşılaşmada 242 galibiyet alırken, 216 kez ise salondan mağlup ayrıldı.

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