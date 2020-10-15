Canlı İzle | Zalgiris Anadolu Efes maçı

Zalgiris ile Anadolu Efes, Euroleague'in 4. haftasında karşı karşıya geliyor.

İlk çeyrek oynanıyor

Zalgiris: 13

Anadolu Efes: 7

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ZALGİRİS ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Zalgiris Anadolu Efes maçı, saat 20.00'da başladı. Karşılaşma, beIN SPORTS HD 3 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

ANADOLU EFES'İN 690. MAÇI

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 689 müsabakada 389 galibiyet ve 300 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 442. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 441 mücadelede 232 galibiyet ve 209 yenilgi yaşadı.