Canlı | Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor maçı
Süper Lig heyecanı Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor maçıyla devam ediyor. Lig lideri Alanyaspor'un Denizlispor ile deplasmanda oynayacağı maçı anbean sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Aytemiz Alanyaspor, bu hafta en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle farkı daha da açma peşinde. 26 puanla lider olan Aytemiz Alanyaspor, ligde kötü günler geçiren ve 6 puanla son sıradaki Yukatel Denizlispor'un evinde galip gelmek istiyor. Karşılaşmayı sayfamızdan canlı anlatım ile takip edebilirsiniz.
DENİZLİSPOR 1-0 ALANYASPOR
9' Rodallega
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
MAÇ ÖNCESİ KADRODAN ÇIKARTILDI
Yukatel Denizlispor'da kaleci Pantilimon, Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarıldı. Süper Lig'in 13. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor'da kaleci Costel Pantilimon, rahatsızlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kalecimiz Costel Pantilimon bel ağrıları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.
İLK 11'LER
Denizlispor: Cenk Gönen, T. Lopes, Fabiano, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Recep Niyaz, Mesanovic, Aissati, Sagal, Rodallega
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Siopis, Berkan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Son 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan lider Alanyaspor, son maçında zorlu rakibi Beşiktaş'ı ilk kez mağlup etme başarısı da gösterdi. Ligde en az gol yiyen takımlardan biri olan Aytemiz Alanyaspor son 3 maçta kalesinde 3 gol görürken rakip fileleri 4 kez havalandırdı.
Yukatel Denizlispor Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yukatel Denizlispor ile Aytemiz Alanyaspor arasında bugün saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda başlayan karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Karşılama beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Denizli ile üçüncü randevu
Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibi Denizlispor ile Süper Lig tarihinde sadece geçen sezon karşılaşırken, oynanan iki maçı da turuncu yeşilli takım kazandı. Bu maçlarda rakip fileleri 6 kez havalandıran Alanyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Akdeniz temsilcisi rakibini deplasmanda 5-1'lik skorla mağlup etmişti.
Davidson 3 sarı kartla sınırda
Aytemiz Alanyaspor'da cezalı oyuncu bulunmazken, golcü oyuncu Davidson 3 sarı kartla sınırda bulunuyor. Başarılı sol kanat oyuncusu bu maçta kart görmesi durumunda haftaya evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.
Muhtemel kadro
Aytemiz Alanyaspor'un Yukatel Denizlispor maçındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Marafona - Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar.
Eksikler
Aytemiz Alanyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi sadece 2 sakat oyuncu bulunuyor. Ameliyat sonrası iyileşme süreci devam eden kaleci Ufuk Ceylan ve sakatlığı henüz geçmeyen Ceyhun Gülselam bu maçta kadroda yer almayacak. İyileşen ancak halen takımdan ayrı çalışan sol bek Ahmet Gülay'ın da bu maçta kadroda yer alması beklenmiyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle