Canlı | Yeni Malatyaspor-Konyaspor

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor XI: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa, Hafez, Acquah, Murat, Gökhan, Donald, Fofana, Umut.

Konyaspor XI: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

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MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Konyaspor ile oynadığı beş Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor, tek yenilgisini geçen sezon evinde aldı. Konyaspor, bugüne kadar Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçından da mağlup ayrılmadı.

İstatistikler

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçını kaybeden ve bu alanda tarihinin en uzun serisini yaşayan Yeni Malatyaspor, daha önceki 21 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı. Son üç deplasman maçından beş puan çıkaran Konyaspor, daha önceki yedi dış saha karşılaşmasında sadece dört puan toplayabilmişti. Bu sezon Süper Lig'de ortayla Yeni Malatyaspor'dan daha az gol atan tek takım Konyaspor. Süper Lig'in 2019/20 sezonunda ceza sahası dışından en fazla gol yiyen üç takımdan ikisi Konyaspor ve Yeni Malatyaspor.

Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan iki takımdan biri Yeni Malatyaspor. Konyaspor'un ise yediği gollerin en büyük bölümü bu dakika aralığında geldi. Yeni Malatyaspor forması giyen Umut Bulut'un Süper Lig kariyerinde Konyaspor'a attığı dokuz golün sadece ikisi iç sahada geldi. Umut, Aralık 2014'ten bu yana yeşil beyazlı ekibe karşı çıktığı 10 Süper Lig maçında gol sevinci yaşayamadı. Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son üç golün ikisini kaydeden Ömer Ali Şahiner, daha önce Yeni Malatyaspor filelerini havalandıramadı. Bu sezon Konyaspor formasıyla Süper Lig'de en fazla deplasman golüne katkı sağlayan oyuncu olan Farouk Miya, Aralık 2019'dan bu yana gol katkısı yapamıyor.





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