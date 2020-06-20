Canlı | Yeni Malatyaspor - Göztepe

İLK 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Acquah, Gökhan, Robin, Fofana, Umut

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Mossoro, Serdar, Wilczek

21:00'da başlayan mücadeleyi beIN SPORTS 2'den canlı izleyebilirsiniz...

EV SAHİBİ İÇ SAHA MAÇLARINA GÜVENİYOR

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 7 hafta kala özellikle sahasında oynayacağı maçları kazanarak kümede kalmanın hesaplarını yapıyor.

Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ikinci yarıda istediği sonuçların uzağında kaldı. BtcTurk Yeni Malatyaspor, ikinci yarıda oynadığı 10 karşılaşmada 9 yenilgi, 1 beraberlikle oldukça kötü bir performans sergiledi.

Sarı-siyahlılar bu sezon ligde oynadığı 27 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 25 puan toplayıp, kendisine 16. sırada yer buldu.

Malatya ekibi, sezonun son 7 haftasında her biri final niteliğinde maçlara çıkmaya hazırlanırken, özellikle iç sahada oynayacağı 4 müsabakayı kümede kalma bileti olarak görüyor.

Topladığı 25 puanla ligde 16. sırada yer alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, kalan haftalarda Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor (D), Beşiktaş, Çaykur Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

Tüm maçlarda puan hedefleyen Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak olmasına karşın, ev sahibi olmayı da avantaja çevirme peşinde.

12 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Süper Lig'de son galibiyetini, 15. haftada Beşiktaş'a karşı deplasmanda 2-0'lık skorla alan Yeni Malatyaspor, ardından çıktığı 12 mücadelede ise 3 puan elde edemedi.

Sarı-siyahlılar, söz konusu maçlarda Gaziantep FK ve İttifak Holding Konyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Çaykur Rizespor (0-2), Medipol Başakşehir (1-4), Aytemiz Alanyaspor (1-2), MKE Ankaragücü (0-1), Galatasaray (0-1), Fraport TAV Antalyaspor (1-2), Yukatel Denizlispor (0-2), Trabzonspor (1-3), Hes Kablo Kayserispor'a (1-2) ve Kasımpaşa'ya (1-2) yenildi.

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