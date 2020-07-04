Canlı | Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği

YENİ MALATYASPOR 0-0 GENÇLERBİRLİĞİ

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Murat Yıldırım, Acquah, Donald, Fofana, Karim Hafez, Nbayishimiye, Umut Bulut

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil Birahim, Berat, Fabricio, Ayite, Zargo, Sefa, Candeias, Erdem, Flavio, Stancu

YENİ MALATYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Saat 18.30'da başlayan mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilir.

Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor.



Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.



Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamıyor.

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