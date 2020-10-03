Canlı | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasın da karşılaşıyor. Malatya Stadyumu'nda oynanan maçı Alper Ulusoy yönetiyor.

YENİ MALATYASPOR 1-0 ANTALYASPOR

İlk yarı sonucu: 1-0

İkinci yarı oynanıyor...

GOL: 10' Tetteh

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Acquah, Cueva, Lukoki, Wallace, Tetteh, Ahmed, Semih, Hafez, Issam, Adem

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Mukairu, Amilton, Jahovic

Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçı bugün saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor...

MAÇTAN NOTLAR

Antalyaspor ile oynadığı altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini iç sahada aldı. Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının dördünü ve son üç karşılaşmanın tamamını kazandı. Süper Lig'de altı maçtır galibiyete hasret olan ve bu karşılaşmalarda sırasıyla 1 ve 3 gol yiyen Yeni Malatyaspor, son karşılaşmasında Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Tamer Tuna yönetiminde Süper Lig'de çıktığı hiçbir deplasman maçını kaybetmeyen Antalyaspor, bu karşılaşmaların tamamında gol sevinci yaşadı. Geride kalan üç haftada Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan takım Yeni Malatyaspor olurken; Antalyaspor bu alanda Sivasspor'un ardından üçüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in ilk üç haftasında bay geçmeyen ekipler arasında kalesine en az isabetli şut gelen iki takımdan biri Antalyaspor. Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, Süper Lig'de attığı son yedi iç saha golünün beşini penaltıdan kaydetti.

Süper Lig'in ilk üç haftasında en fazla şut pası veren oyuncu, Yeni Malatyaspor forması giyen Christian Cueva. Antalyaspor'un deplasmanda attığı son iki Süper Lig golünde de asisti yapan isim Fredy Ribeiro'ydu. Antalyaspor forveti Dever Orgill, Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu iki Süper Lig maçında da fileleri havalandırdı.

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