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Futbol
Haber Giriş: 23.02.2020 - 13:28,Son Güncelleme:/

CANLI | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

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CANLI | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmasında Btc Turk Yeni Malatyaspor sahasında Fraport - TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. Mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...

Karşılaşma öncesinde bir maçı eksik olan Yeni Malatyaspor 24 puanla 10. sırada yer alırken, Antalyaspor 22 puanla 14. sırada bulunuyor.

Sinan Gümüş kırmızı kart gördü

Antalyaspor'da 31. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kalan Sinan Gümüş, takımının gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin, Acquah, Remi, Gökhan, Bifouma, Umut

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka, N'Dinga, Sinan, Jahovic, Hakan, Veysel, Bünyamin

CANLI | Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

 

 

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