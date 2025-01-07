Canlı yayındaki tepkisi Avrupa'da gündem oldu: 'Bunu hep yapıyor, klasik Mourinho! Real Madrid'de de kaçıyordu...

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazanmayı başarmıştı.

Sarı-lacivertliler 17. dakikada En Nesyri'nin golüyle öne geçerken yanıt 33. dakikada Boutobba'dan gelmişti. Dakikalar 45+5'i gösterdiğinde sahneye bir kez daha En-Nesyri çıktı ve takımını galibiyete taşıyan isim olmuştu.

Ayrıca Fenerbahçe'de Edin Dzeko, 90+5'te kullandığı penaltı atışından yararlanamamıştı.

Sahadan 3 puanla ayrılan Fenerbahçe'de teknik patron Jose Mourinho'nun mücadelenin ardından yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yayıncı kuruluşa konuşan Mourinho canlı yayında şu ifadeleri kullanmıştı:

İyi oynadık. Maçı domine ettik. Net pozisyonlar ürettik. Yarım şans dediğimiz pozisyonlarda da pasları veremedik. Kalecileri harikaydı. Kaçırdığımız gollerde top kayıpları yaptık. Bu maçın 2-1 bitmesi garip. Bu maç 6-7-8 olabilirdi.

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'PUAN FARKININ KAPANACAĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?' SORUSUNA YANIT:

Gerçeği söylemeyi neden korkuyorsunuz? Bu soruyu bana sorup neden gerçeği saklamaya çalışıyorsunuz? Bu ülkede insanlar neden korkuyorlar? Sizce puan farkı sadece oynanan futboldan mı kaynaklı? O zaman gerçeği söyleyin.

'SIRA DIŞI NUTUK'

Spor kamuoyunda en çok konuşulanlar arasına giren bu röportaj dış basında da geniş yankı buldu.

İngiltere'den The Sun gazetesi Mourinho'nun sözlerini okuyucularına manşetten göstererek "Jose Mourinho, sıra dışı bir nutukla 'skandala' tepki gösterdi: 'İnsanlar neden korkuyor?' ifadeleriNi kullandı.

Ayrıca haberde Jose Mourinho'nun Türk medyasına gerçeği çıkarması için meydan okuduğu yorumu yapıldı.

RÖPORTAJI TERK ETMESİNİ YAZDILAR

İtalyan medya organı Tuttosport ise Jose Mourinho'nun röportajı terk etmesi haberleştirdi. Portekizli çalıştırıcının sert tepkisine de değinen İtalyan basını, 'Neden korkuyorsunuz' başlığını kullandı.

Olayı aktaran Tuttosport, 'Bir gazetecinin rakipleri Galatasaray ile arasındaki 8 puan farkı sorması üzerine Mourinho öfkeye kapıldı ve klasik bir gösterisiye yol açtı.' ifadeleri kullanıldı.

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'KLASİK MOURINHO'

Mourinho'nun cevap vermekten kaçtığı yorumu yapılırken deneyimli çalıştırıcının Real Madrid'de de birçok kez aniden sorulardan kaçtığı belirtildi ve 'kısacası her zamanki Mou' notu düşüldü.